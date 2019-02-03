ВИДЕО: Автомобиль МуПо совершает аварию

Специалист по связям с общественностью МуПо Меэли Хунт сказала, что такой случай, действительно, имел место. “Речь идет об участке дороги, который из-за снега стал скользким и узким. По словам находившегося за рулем чиновника МуПо, существовала опасность, что на узкой и скользкой дороге он может столкнуться с учебным автомобилем, и он решил сдать назад, чтобы уступить ему дорогу. К сожалению, он упустил из виду другой автомобиль, который находился сзади”, — сообщила Хунт и признала, что речь, действительно, идет об шибке со стороны чиновника ведомства.

“К счастью, повреждения обоих машин были небольшие и инцидент разрешился на уровне страховки”, — добавила Хунт.