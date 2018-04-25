25.04.2018, 15:23

ВИДЕО: Автобус с бешеной скоростью проносится через перекресток на красный свет

 (61)
rus.delfi.ee
EST 5

Читатель прислал в редакцию видео, на котором видно, как автобус TAK нарушает ПДД и проносится через перекресток на красный свет.

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