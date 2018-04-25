ВИДЕО: Автобус с бешеной скоростью проносится через перекресток на красный свет

Читатель прислал в редакцию видео, на котором видно, как автобус TAK нарушает ПДД и проносится через перекресток на красный свет.
Смотрите видео!
Читатель прислал в редакцию видео, на котором видно, как автобус TAK нарушает ПДД и проносится через перекресток на красный свет.
Смотрите видео!
Avaliku teenistuse juhtimistalentide programm
RIIGIKANTSELEI
Tähtaeg: 10.05.2018
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TALLINNA LINNAKANTSELEI
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