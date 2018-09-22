22.09.2018, 09:30

ВИДЕО: Автобус перед перекрестком ускоряется и проскакивает на красный

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rus.delfi.ee
EST 1

Читатель прислал в редакцию снятое позавчера в районе Тонди в Таллинне видео, на котором видно, как городской автобус перед перекрестком ускоряется и пересекает его на красный свет.

При этом за светофором стоит полиция, которая никак на случившееся не отреагировала.

”Причина, по которой полицейские не остановили автобус, кроется в том, что с того места, где они находились, они просто не видели, когда на той улице, по которой ехал автобус, загорелся красный свет”, — сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектура Сейко Куйк и добавил, что поведение водителя вызывает сожаление.

Tallinn Hockey weekend
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