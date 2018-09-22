22.09.2018, 09:30

ВИДЕО: Автобус перед перекрестком ускоряется и проскакивает на красный

 (86)
rus.delfi.ee
EST 3

Читатель прислал в редакцию снятое позавчера в районе Тонди в Таллинне видео, на котором видно, как городской автобус перед перекрестком ускоряется и пересекает его на красный свет.

При этом за светофором стоит полиция, которая никак на случившееся не отреагировала.

”Причина, по которой полицейские не остановили автобус, кроется в том, что с того места, где они находились, они просто не видели, когда на той улице, по которой ехал автобус, загорелся красный свет”, — сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектура Сейко Куйк и добавил, что поведение водителя вызывает сожаление.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


"Хороший жизненный урок". Новый работодатель расторгнул контракт за день до начала работы — что делать в такой ситуации?

22.09.2018
Delfi написал Дмитрий, поделившийся своим печальным опытом: после получения выгодного предложения молодой человек ушел с работы, но новый работодатель расторгнул контракт за день до начала работы. И хотя история Дмитрия имела счастливый конец, Delfi решил узнать у юриста — законно ли такие действия работодателя, и какие права имеет работник в такой ситуации.
Подробнее

Забыла ID-карту: гражданку Казахстана не пустили на паром в Хельсинки и выписали штраф. "Вышла от них оплеванная и униженная, второсортная гражданка"

22.09.2018
В редакцию Delfi позвонила Ольга, которую возмутил инцидент в Таллиннском порту, который произошел с ней на прошлой неделе в пятницу. Из-за забытой ID-карты женщину не только не пустили на оплаченный рейс в Финляндию, но еще и выписали штраф. При этом она утверждает, что постоянно покупает билеты на паром без ID-карты.
Подробнее


ФОТО: В Таллинне отправляют в последний путь актера и режиссера Романа Баскина

22.09.2018
13 сентября на 64-м году жизни скончался эстонский актер и режиссер Роман Баскин. Сегодня в Таллинне проходит прощание с Баскиным. Затем его похоронят на семейном участке на Метсакальмисту.
Подробнее

Apple уличили в незаметной слежке за пользователями

22.09.2018
Компания Apple незаметно включила в операционную систему iOS 12 возможность отслеживать звонки и электронную переписку. Новое положение появилось в правилах соблюдения конфиденциальности в виртуальном магазине iTunes, сообщает The Independent.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
177,65 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-15% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
160,65 €
-10% Meeste käekell Swiss Military Hanowa 06-4224.04.003
442,80 €
398,52 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €

ВИДЕО DELFI: Первые эмоции жителей Таллинна, посетивших парусники "Седов" и "Мир"

21.09.2018
К большой радости многих таллиннцев в столичном порту впервые за долгое время одновременно пришвартовались сразу два знаменитых российских парусных корабля - 4-мачтовый барк "Седов" и 3-мачтовый фрегат "Мир". Учебные суда сделали заход в Таллинн, чтобы произвести замену команды волонтеров, участников программы обучения работе с парусами и управлению судном, в которой может принять участие любой желающий.
Подробнее

ВИДЕО: "Йокерит" не сумел остановить суровых уральских парней

21.09.2018
В центральном поединке недели регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты финского "Йокерита" проиграли в Хельсинки сильнейшему клубу Восточной конференции екатеринбургскому "Автомобилисту" - 0:3 (0:0, 0:0, 0:3).
Подробнее

Арабской стране предрекли вымирание от голода

22.09.2018
Йемен находится на пороге гуманитарной катастрофы, так как ситуация с доступом к продовольствию резко ухудшилась в последние недели. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании в Совете безопасности организации, сообщает агенство ”Синьхуа”.
Подробнее