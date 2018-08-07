07.08.2018, 07:04

ВИДЕО: Авария в Рапламаа: автомобиль загорелся, водитель погиб

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дополнено в 07:23
rus.delfi.ee
EST 1

Поздним вечером понедельника в Рапламаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончался 29-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле. Водителя фургона, с которым произошло столкновение, доставили в больницу.


Сообщение о ДТП на 48-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла поступило 6 августа в 23:19.

В результате столкновения также загорелся грузовик. Управлявший им 48-летний гражданин Латвии был трезв. Он пострадал и был доставлен в больницу. В обоих автомобилях не было пассажиров.

По имеющейся к настоящему времени информации, двигавшийся из Таллинна в Пярну легковой автомобиль непосредственно перед столкновением по какой-то причине выехал на встречную полосу.

Максимальная разрешенная скорость в месте ДТП составляла 90 км/ч.

Детали аварии выяснит следствие.

С начала года в Эстонии в ДТП погибли уже более 50 человек — больше, чем за весь 2017 год.



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