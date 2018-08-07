07.08.2018, 07:04

ВИДЕО: Авария в Рапламаа: автомобиль загорелся, водитель погиб

 (10)
дополнено в 07:23
rus.delfi.ee
EST 14

Поздним вечером понедельника в Рапламаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончался 29-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле. Водителя фургона, с которым произошло столкновение, доставили в больницу.


Сообщение о ДТП на 48-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла поступило 6 августа в 23:19.

В результате столкновения также загорелся грузовик. Управлявший им 48-летний гражданин Латвии был трезв. Он пострадал и был доставлен в больницу. В обоих автомобилях не было пассажиров.

По имеющейся к настоящему времени информации, двигавшийся из Таллинна в Пярну легковой автомобиль непосредственно перед столкновением по какой-то причине выехал на встречную полосу.

Максимальная разрешенная скорость в месте ДТП составляла 90 км/ч.

Детали аварии выяснит следствие.

С начала года в Эстонии в ДТП погибли уже более 50 человек — больше, чем за весь 2017 год.



Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


На физиотерапию в год выделяется по 117 евро на человека. На планирование, оценку и координацию — 1110

07.08.2018
На прошлой неделе Delfi и EPL писали, что Департамент социального страхования отказывает 60% ходатайствующих в реабилитации. Большая часть предназначенных на реабилитацию средств ушло на бюрократию, планирование, координацию и оценку, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Отзовитесь! Полиция ищет свидетелей стрельбы на ласнамяэском мосту Мустакиви

07.08.2018
Полиция просит всех, кто стал свидетелем произошедшей 2 августа стрельбы на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ, сообщить от этом по телефону 5883 6465 или имейлу pohja.isikuvihje@politsei.ee.
Подробнее


ВИДЕО: Авария в Рапламаа: автомобиль загорелся, водитель погиб

07.08.2018
Поздним вечером понедельника в Рапламаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончался 29-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле. Водителя фургона, с которым произошло столкновение, доставили в больницу.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Куда поступают сегодня абитуриенты и будут ли эти профессии актуальны потом

07.08.2018
Несмотря на то, что прием документов в некоторые вузы Эстонии еще продолжается, большинство абитуриентов сделали свой выбор, и уже сейчас видно, какие специальности и университеты наиболее популярны. Совпадают ли интересы у студентов и их будущих работодателей, какие профессии будут востребованы через несколько лет и что ценится сейчас больше, образование или опыт — разбиралась ”МК-Эстония”.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €
-15% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
169,15 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
177,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €

СМИ: Британия попросит Россию выдать подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери

07.08.2018
Правительство Великобритании может подать запрос к России о выдаче двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве и службе безопасности.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТО: Написанное с ошибками на эстонском языке объявление в магазине Maxima не осталось незамеченным

06.08.2018
Вчера у кассы самообслуживания магазина Maxima в столичном районе Ыйсмяэ была установлена табличка, которая на двух языках сообщала о том, что расплачиваться можно только банковской картой. На русском фраза была написана правильно, а вот на эстонском с ошибками, что не осталось незамеченным некоторыми клиентами магазина.
Подробнее

ФОТО: Чуть до драки не дошло. В центре Таллинна не могли договориться столкнувшиеся водители

06.08.2018
В понедельник вечером перед зданием Министерства иностранных дел в центре Таллинна столкнулись BMW и Mercedes. Между воителями завязался горячий спор, так как они не могли договориться между собой о деталях ДТП.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО. Что заставляет туристов шагать 40 дней по Синайской пустыне?

06.08.2018
Протяженность Синайского пути — 220 км. Это 12-дневный маршрут, который с 2015 года обслуживают три бедуинских племени. Он берет начало от залива Акаба и заканчивается на вершине самой высокой точки Египта — горы Святой Екатерины.
Подробнее