07.08.2018, 07:04
ВИДЕО: Авария в Рапламаа: автомобиль загорелся, водитель погиб
Поздним вечером понедельника в Рапламаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончался 29-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле. Водителя фургона, с которым произошло столкновение, доставили в больницу.
Сообщение о ДТП на 48-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла поступило 6 августа в 23:19.
В результате столкновения также загорелся грузовик. Управлявший им 48-летний гражданин Латвии был трезв. Он пострадал и был доставлен в больницу. В обоих автомобилях не было пассажиров.
По имеющейся к настоящему времени информации, двигавшийся из Таллинна в Пярну легковой автомобиль непосредственно перед столкновением по какой-то причине выехал на встречную полосу.
Максимальная разрешенная скорость в месте ДТП составляла 90 км/ч.
Детали аварии выяснит следствие.
С начала года в Эстонии в ДТП погибли уже более 50 человек — больше, чем за весь 2017 год.