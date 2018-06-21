ВИДЕО АВАРИИ С РЕГИСТРАТОРА: На Таллиннской окружной дороге столкнулись две фуры и пожарная машина

На Таллиннской окружной дороге, между Кейла и Сауэ, столкнулись две фуры и пожарная машина. Движение на месте происшествия нарушено, образовались большие пробки.
ДТП произошло на 36 километре окружной дороги. По сообщению Пыхьяской префектуры, никто не пострадал. Один грузовик оказался на встречной полосе, где столкнулся с ехавшей на вызов машиной спасателей. После этого в аварию попал еще один грузовик.
На месте происшествия одна полоса движения закрыта, движение регулируют. Полиция рекомендует избегать этого участка Таллиннской окружной дороги.
Осторожно, ненормативная лексика!