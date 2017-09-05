Вертолет полиции и спасательный жилет не позволили кайтсерферу утонуть

В понедельник во второй половине дня вертолет Департамента полиции и погранохраны спас женщину-кайтсерфера недалеко от острова Койпси и деревни Кабернеэме. У серфингистки, которая занималась кайтингом (катался на доске с воздушным змеем), сломалось снаряжение и она оказалась в воде.

В понедельник в 16:14 спасатели получили сообщение о том, что в воде недалеко от острова Койпси находится кайтерфер, который не может самостоятельно выбраться на берег. Ситуацию осложнял сильный ветер и высокие волны.

Учитывая сложности погодных условий, спасатели призвали на помощь вертолет Департамента полиции и погранохраны, который помог достать женщину из воды.

Серфингистку доставили в больницу для проверки здоровья. Остальные кайтсерфера, в то время находившиеся у острова Койпси, смогли самостоятельно выбраться на берег.

К счастью, на спортсменке был спасательный жилет. ”Все просто — спасательный жилет спасает”, — резюмировал пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Индрек Хирс.