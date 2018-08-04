Велосипедист, проехавший через полицейскую ленту на месте стрельбы на Мустакиви, провел ночь в камере

Что делать, если видишь оцепленную полицейской лентой территорию? Очевидно, следует обойти или объехать ее, как испытал на собственной шкуре один велосипедист, который в среду ночью на мосту Мустакиви равнодушно проехал через синюю ленту с надписями "полиция".

В ночь на четверг в Ласнамяэ на мосту Мустакиви криминалисты расследовали стрельбу, когда вооруженный личным пистолетом Glock дорожный рабочий разрешил вспыхнувшую со случайны прохожим ссору выстрелами из пистолета. Стрелявший, разумеется, под стражей, но с места происшествия доставили в камеру еще одного человека.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре описывает в социальной сети ситуацию так: "Полицейская лента обозначает запрет на пребывание! Лента защищает неприкосновенность места происшествия. важные следы и улики. На месте происшествия стрельбы, произошедшей позавчера на Мустакиви, один велосипедист проехал прямо через ленту. Мужчина провел ночь в камере".