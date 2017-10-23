Вечеринка по случаю 18-летия обернулась разборками с полицией: в участке оказались 16 несовершеннолетних

В субботу около 23 часов в Центр тревоги поступил вызов в помещения Teatribuduaar MTÜ Teoteater в Вана-Каламая, где отмечался день рождения 18-летнего молодого человека.

Полиция прибыла на место и выявила 16 несовершеннолетних, которые употребили алкоголь. Молодые люди были доставлены в участок и позже переданы родителям. В отношении всех употреблявших алкоголь молодых людей было возбуждено дело о проступке.



По словам руководителя театра Пирет Вийсимаа, это очень некрасиво, что кто-то сообщил об этом полицейским, которые уже на начальной стадии испортили частную вечеринку. ”Не переставляю, на что этот молодой человек мог быть зол, что он так испортил другим людям праздник”, — отметила она. По ее мнению, это мог сделать кто-то из тех, кого не пригласили.

По словам Вийсимаа, большинство присутствовавших на празднике все же были совершеннолетними. ”Помещения Teatribuduaar постоянно сдаются под дни рождения и мероприятия, и работники театра не должны контролировать, употребляет ли там кто-то из несовершеннолетних алкоголь”, — сказала она.