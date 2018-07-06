Вчера близ Синди автомобиль съехал с дороги: находившаяся за рулем женщина умерла в больнице

На дороге Пярну-Тори за Синди вчера произошла тяжелая авария, в которой пострадали два человека. Один из них сегодня скончался.

Около 20:50 произошло ДТП в Пярнумаа в волости Тори в деревне Урумарья на 11, 1 километре дороги Пярну-Тори, где 34-летняя женщина потеряла контроль над автомобилем Honda Civic и на повороте съехала с дороги, где машина перевернулась через крышу. Водителя и находившуюся в машине 25-летнюю женщину доставили в Пярнускую больницу.

Пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро сегодня подтвердил Delfi, что, к сожалению, 34-летняя женщина умерла ночью в больнице. "Выражаем ее близким соболезнования. Полиция начала уголовное производство, чтобы выяснить, что привело к такой тяжелой аварии".