ВАЖНО ЗНАТЬ | Дает ли водителю право превышать скорость засыпанный снегом дорожный знак?

Многие водители считают так: раз дорожный знак не видно, значит я не обязан его соблюдать. Однако в Законе о дорожном движении прописано, что полоса движения — продольная полоса проезжей части, которая может быть обозначена соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, пишет Accelerista.

Выражение "может быть" означает как раз то, что полоса движения может быть обозначена, но не в обязательном порядке. Таким образом перемещение из одной полосы в другую все равно является совершением маневра, даже если не видно дорожную разметку, и при позиционировании транспортного средства приходится считаться с "невидимой" полосой движения.

Аналогично стоит рассматривать и знаки дорожного движения. Если знак не видно, то это еще не означает отсутствие ограничения, обязанности или предупреждения.

В общем, в законодательстве действует принцип, согласно которому незнание не освобождает от ответсвенности. Точно такая же логика применяется к и дорожным знаком, которые не видно из-за погодных условий.

Можно ли получить наказание за нарушение правил из-за знака, которого не видно? Это уже отдельный вопрос. Полиция отмечает, что она следит за движением не для того, чтобы штрафовать всех направо и налево.

При сложных дорожных условиях главным все же являются предупреждение и оповещение. Но халатность и создание опасных ситуаций спускать водителям с рук никто не будет.