Вандалы поломали скамейки в школьном парке и устроили из них костер посреди тротуара

Ляэнеская префектура сообщает, что в Йыгева в парке со стадионом, находящемся между двух школ, вандалы устроили погром и поджог. Прямо на тротуаре неизвестные разожгли костер, куда были скинуты поломанные скамейки и лампа уличного фонаря.

Пожар потушили спасатели. Вандалы до сих пор не задержаны.