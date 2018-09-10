Вандалы поломали скамейки в школьном парке и устроили из них костер посреди тротуара(4)
В Йыгева вандалы поломали инвентарь школьного парка и подожгли его — прямо посреди тротуара.
В Йыгева вандалы поломали инвентарь школьного парка и подожгли его — прямо посреди тротуара.
Ляэнеская префектура сообщает, что в Йыгева в парке со стадионом, находящемся между двух школ, вандалы устроили погром и поджог. Прямо на тротуаре неизвестные разожгли костер, куда были скинуты поломанные скамейки и лампа уличного фонаря.
Пожар потушили спасатели. Вандалы до сих пор не задержаны.
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