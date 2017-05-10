Валентина "Субарик" отстранена от вождения и будет наказана за нарушения ПДД

Когда полицейские 1 мая задержали известную как "Субарик" нарушительницу ПДД Валентину Терехову, выяснилось, что ей нельзя было управлять автомобилем, потому что она отстранена от вождения. За управление автомобилем без дорожного страхования и совершение аварии Терехову ожидает наказание.

В последний раз полиция задержала Валентину Терехову за опасный стиль езды и езду без техосмотра и дорожного страхования 1 мая.

Тогда остановленной Тереховой из-за технических недостатков запретили ехать дальше на автомобиле. Одновременно выяснилось, что ей уже с 21 апреля нельзя было ездить на автомобиле, и ее отстранили от вождения, что закончилось тем, что женщина оказала сопротивление и ее унесли, держа за руки и за ноги.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Сейко Куйка, в отношении нее начали производство за управление автомобилем без дорожного страхования. "Наказание в рамках в данный момент текущего производства невозможно предсказать, но за нарушение можно назначить денежный штраф на сумму до 400 евро", — добавил Куйк.

Причину отстранения от вождения пресс-секретарь полиции не смог более точно прокомментировать, сославшись на деликатные личные данные. "В соответствии с Законом о дорожном движении, полицейские обязаны в определенных случаях, например, при установлении состояния опьянения, отстранить человека от вождения, потому что он может быть опасен для себя самого и других участников движения. У женщины были водительские права, но на основании решения от 21 апреля она была отстранена от вождения и ей нельзя садиться за руль, пока основание для отстранения не отпадет", — пояснил Куйк.

Как упомянуто выше, в качестве причин отстранения от вождения автомобилем Закон о дорожном движении предписывает, например, вождение в пьяном виде. 1 мая Терехова была трезва. Также отпадают такие основания, как отсутствие водительских прав и права пользования автомобилем, а также нарушения времени отдыха, предписанного опасным грузом или тахографом, и подделка прав. Из перечисленных оснований методом исключения остается только один пункт, что водителя могут отстранить от вождения тогда, когда есть основания считать, что состояние его здоровья не соответствует установленным требованиям.

Вдобавок к получаемому за управление автомобилем без дорожного страхования 1 мая штрафу, скоро вступит в силу одно принятое раньше решение в рамках производства о проступке. 27 апреля Тереховой было назначено наказание за совершение ДТП и причинение имущественного ущерба 7 сентября прошлого года в Ласнамяэ. До тех пор, пока решение не вступило в силу, полиция не может его комментировать.