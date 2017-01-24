Глава Департамента полиции и погранохраны (PPA)Эльмар Вахер заявил, что на данный момент на территории Эстонии действуют 20 криминальных группировок, восемь из которых полиция считает чрезвычайно опасными.

Глава PPA и государственный прокурор Лавли Перлинг сообщили на пресс-конференции, что в 2016 году в суд были направлены 20 дел, связанных с криминальными объединениями, и в случае 16 уже было вынесено решение. Для сравнения, в 2015 году их было 14 и 10 соответственно, а в 2014 — 11 и 8.

Среди наиболее известных судебных дел — приговоры группировке Ассара Паулуса и банде литовских угонщиков автомобилей, а также поимка и отправка под суд группировок Харона Дикаева и Андрея Кузякина.

Все же Вахер признал, что в Эстонии до сих пор действуют 20 криминальных группировок, восемь из которых полиция считает чрезвычайно опасными. Однако он заверил, что полиция продолжает расследовать их деятельность и держать их под пристальным вниманием.

По словам Вахера, по сравнению с прошлыми годами организованная преступность стала намного более ”канцелярской”, и криминальные группировки больше не представляют опасности для идущего по улице человека. Их деятельность все же вредит государству, так как они пытаются установить ”свои законы”.

В Таллинне сейчас действуют три крупные криминальные группировки, занимающиеся квартирными кражами. По словам Вахера, полиция расследует их деятельность.