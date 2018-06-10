В заповеднике Пальяссааре свернули шею шестерым лебедятам

Вчера вечером Эстонский союз лесных животных сообщил на своей страничке в Facebook печальную новость. В заповеднике Пальяссааре обнаружено шесть убитых человеком лебедят. У птенцов были свернуты шеи.
Полиция расследует данное происшествие.
Вчера вечером Эстонский союз лесных животных сообщил на своей страничке в Facebook печальную новость. В заповеднике Пальяссааре обнаружено шесть убитых человеком лебедят. У птенцов были свернуты шеи.
Полиция расследует данное происшествие.
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MERKO (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 12.06.2018
Hiiumaa haigla sisearst
PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA
Tähtaeg: 21.06.2018
Anestesioloogiakliiniku juhataja-ülemarst
PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA
Tähtaeg: 30.06.2018
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