10.06.2018, 09:37

В заповеднике Пальяссааре свернули шею шестерым лебедятам

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NB! Фото могут шокировать
rus.delfi.ee
EST 157
Galerii: 4 pilti
Tapetud luiged Paljassaares Foto: Picasa

Вчера вечером Эстонский союз лесных животных сообщил на своей страничке в Facebook печальную новость. В заповеднике Пальяссааре обнаружено шесть убитых человеком лебедят. У птенцов были свернуты шеи.

Полиция расследует данное происшествие.

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