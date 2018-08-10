В заливе Кясму купавшийся 74-летний мужчина попал под катер

На сообщение отреагировала скорая помощь, спасатели и полиция. Через несколько минут после сделанного им первоначального сообщения управлявший катером мужчина сообщил, что доставил пострадавшего на берег. Затем скорая помощь отвезла пожилого мужчину в больницу.

Управлявший категором мужчина был трезв, и у него есть необходимые для управлениям малым судном права. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках начатого расследования.