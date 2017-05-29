В загоревшемся автомобиле взорвались шины и бак, огонь перекинулся на ландшафт

Вчера вечером в Ляэне-Вирумаа в волости Вихула для тушения горевшего открытым пламенем автомобиля понадобилась помощь спасателей.

28 мая в 21:38 в Центр тревоги сообщили, что в волости Вихула в деревне Рутья горит автомобиль. По прибытии на место происшествия выяснилось, что автомобиль горел открытым пламенем. Из-за взрывов шин и топливного бака огонь распространился на ландшафт. Пожар взяли под контроль в 22:41. ликвидировали после полуночи в 00:35.