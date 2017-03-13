В заброшенном строении на Лаагна теэ нашли труп мужчины с признаками насилия

В Таллинне в заброшенном строении обнаружен труп 52-летнего мужчины. Полици подозревает, что смерть мужчины наступила в результате убийства.

Вчера около полуночи в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в расположенном около Лаагна теэ заброшенном строении нашли труп 52-летнего мужчины с признаками насилия.

Согласно первоначальным данным, погибший ночевал в заброшенном здании. На данный момент полиция еще никого не задержала, следователи опросили других людей, которые жили в этом же строении.

Полиция просит всех, кто видел около полуночи на перекрестке Лаагна и Раху подозрительного человека или людей, сообщить об этом по номерам 612 3000 и 112.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

