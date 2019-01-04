”В забор моего дома на скорости въехала машина”. Читательница — о ДТП, порче имущества и тщетных попытках получения компенсации

”Третьего февраля прошлого года поздно вечером в ограду моего частного дома, который находится в Хааберсти, на большой скорости въехала машина. Утром я вышла и увидела, что одна часть железного забора вырвана у основания и вмята вовнутрь. Сын вызвал дорожную полицию, которая составила акт”, — поведала женщина.

Все это произошло ночью или поздним вечером. Анна услышала глухой шум, вышла через некоторое время, но ничего не заметила. ”Только утром я увидела дыру в заборе”. Удар был нанесен задом машины, но мотор оказался цел, и они благополучно сбежали, утверждает написавшая.

Также, по ее словам, полицейский сказал, что владельцы спрячут машину — и концы в воду. ”Но мне повезло: утром ко мне пришла женщина, которая видела аварию и записала номер машины. Я обратилась в свою страховку, и специалист по компьютеру нашла и машину, и владельца. И вот началась моя эпопея”.

Автор пишет, что машина застрахована в фирме Salva. Она отправила в Salva номер машины, фотографии, но все бесполезно, утверждает Анна. ”Специалист из этой фирмы пишет, что это не страховой случай, а владельцы, совершившие аварию, к ним не обращались. У меня целый том переписки с представителем страховой фирмы”.

”Я работаю учителем и не так часто сталкиваюсь с миром безразличных чиновников, которые ничего не делают . Но это — безобразие, — возмущена написавшая. — Я вынуждена платить свои деньги, так как моя страховка оплатит только после того, как я внесу сумму самоответственности".