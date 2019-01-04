04.01.2019, 12:30

”В забор моего дома на скорости въехала машина”. Читательница — о ДТП, порче имущества и тщетных попытках получения компенсации

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комментарий страховщика
Ольга Привалова
Ольга Привалова
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фото иллюстративноеFoto: Merike Laht

В редакцию rusDelfi написала письмо читательница Анна. Женщина поведала, как в забор ее частного дома врезался автомобиль и как она пытается получить возмещение за случившееся. Страховая фирма описала свое видение ситуации.

”Третьего февраля прошлого года поздно вечером в ограду моего частного дома, который находится в Хааберсти, на большой скорости въехала машина. Утром я вышла и увидела, что одна часть железного забора вырвана у основания и вмята вовнутрь. Сын вызвал дорожную полицию, которая составила акт”, — поведала женщина.

Все это произошло ночью или поздним вечером. Анна услышала глухой шум, вышла через некоторое время, но ничего не заметила. ”Только утром я увидела дыру в заборе”. Удар был нанесен задом машины, но мотор оказался цел, и они благополучно сбежали, утверждает написавшая.

Также, по ее словам, полицейский сказал, что владельцы спрячут машину — и концы в воду. ”Но мне повезло: утром ко мне пришла женщина, которая видела аварию и записала номер машины. Я обратилась в свою страховку, и специалист по компьютеру нашла и машину, и владельца. И вот началась моя эпопея”.

Автор пишет, что машина застрахована в фирме Salva. Она отправила в Salva номер машины, фотографии, но все бесполезно, утверждает Анна. ”Специалист из этой фирмы пишет, что это не страховой случай, а владельцы, совершившие аварию, к ним не обращались. У меня целый том переписки с представителем страховой фирмы”.

”Я работаю учителем и не так часто сталкиваюсь с миром безразличных чиновников, которые ничего не делают . Но это — безобразие, — возмущена написавшая. — Я вынуждена платить свои деньги, так как моя страховка оплатит только после того, как я внесу сумму самоответственности".

Анна подозревает, что молодой человек, видимо, был без прав и на дедушкиной машине, и еще выпивший; скорость была большая. Женщина переживает, что он не понесет никакого наказания.

”В настоящее время я подала заявление в собственную страховку, где мне придется заплатить 200 евро”, — резюмировала написавшая.

Salva: нужны реальные доказательства

Ситуацию комментирует директор по маркетингу фирмы Salva Kindlustuse AS Тамбет Аси:

"Данный случай действительно сейчас находится в разработке, но в то же время с нашей стороны есть четкий и ясный ответ: страховка может выплатить компенсацию за ДТП лишь в том случае, если и нам, и полиции станут известны обстоятельства аварии и ее виновник. В данный момент имеется лишь утверждение, что некоторый автомобиль нанес ущерб, однако реальные доказательства тому отсутствуют. Утверждается, что виновника аварии допросили и он категорически отрицает произошедшее.

Также данный случай осложняет факт, что это — ДТП, а не обыкновенный страховой случай домашнего имущества. При наличии страховки на недвижимость ущерб компенсировали бы на этом основании”.

Комментарий полиции относительно описанного мы опубликуем позже — необходимо выяснить существенные подробности.

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