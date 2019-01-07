В Южной Эстонии три автомобиля столкнулись с животными

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фото иллюстративное Foto: Päästeamet

На прошлой неделе в пятницу и в ночь на субботу в Южной Эстонии зарегистрировали три ДТП, виновниками которых стали лесные животные. Погибли две косули и лось, люди в ДТП не пострадали, передает rus.err.ee.