07.01.2019, 12:40

В Южной Эстонии три автомобиля столкнулись с животными

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rus.delfi.ee
EST
Metskitse päästmine
фото иллюстративноеFoto: Päästeamet

На прошлой неделе в пятницу и в ночь на субботу в Южной Эстонии зарегистрировали три ДТП, виновниками которых стали лесные животные. Погибли две косули и лось, люди в ДТП не пострадали, передает rus.err.ee.

В волости Вильянди в деревне Таганурга 4 января внедорожник сбил лося. Вызов спасателям поступил в 16:32. Животное погибло на месте, о нем по телефону 1313 сообщили местным охотникам. Спасатели освободили дорогу для движения. Для эвакуации автомобиля вызвали буксир.

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