В Ыйсмяэ мужчина украл три бутылки алкоголя, угрожая охраннику гранатой

Клиент магазина в таллиннском районе Ыйсмяэ угрожал охраннику похожим на гранату предметом, после чего покинул магазин с тремя бутылками алкоголя, передает rus.err.ee.
Как сообщила в четверг пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, инцидент произошел в среду, 26 июля.
Полиция задержала в качестве подозреваемого 22-летнего мужчину, которого для выяснения обстоятельств доставили в отделение полиции. Задержание произошло в центре Таллинна.
В кармане задержанного был обнаружен похожий на гранату предмет, который оказался учебной гранатой.
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