27.07.2017, 19:15

В Ыйсмяэ мужчина украл три бутылки алкоголя, угрожая охраннику гранатой

 (4)
rus.delfi.ee
EST
Plahvatuskoht Alu alevikus
фото иллюстративноеFoto: Jaak Kadarik, Raplamaa Sõnumid

Клиент магазина в таллиннском районе Ыйсмяэ угрожал охраннику похожим на гранату предметом, после чего покинул магазин с тремя бутылками алкоголя, передает rus.err.ee.

Как сообщила в четверг пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, инцидент произошел в среду, 26 июля.

Полиция задержала в качестве подозреваемого 22-летнего мужчину, которого для выяснения обстоятельств доставили в отделение полиции. Задержание произошло в центре Таллинна.

В кармане задержанного был обнаружен похожий на гранату предмет, который оказался учебной гранатой.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии