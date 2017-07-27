В Ыйсмяэ мужчина украл три бутылки алкоголя, угрожая охраннику гранатой

Клиент магазина в таллиннском районе Ыйсмяэ угрожал охраннику похожим на гранату предметом, после чего покинул магазин с тремя бутылками алкоголя, передает rus.err.ee.

Как сообщила в четверг пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, инцидент произошел в среду, 26 июля.

Полиция задержала в качестве подозреваемого 22-летнего мужчину, которого для выяснения обстоятельств доставили в отделение полиции. Задержание произошло в центре Таллинна.

В кармане задержанного был обнаружен похожий на гранату предмет, который оказался учебной гранатой.