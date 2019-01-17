В Ярвамаа в тяжелой аварии погибла женщина. С ней в машине было трое детей

В результате случившегося управлявшая Volkswagen Sharan женщина получился тяжелые травмы и скончалась на месте. В этой же машине находилось трое детей, один из которых пострадал.

Травмы получила и управлявшая легковым автомобилем Volkswagen Touareg женщина. Она была в транспортом средстве одна.