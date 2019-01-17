17.01.2019, 08:33
В Ярвамаа в тяжелой аварии погибла женщина. С ней в машине было трое детей(10)
Сегодня в 07:40 утра Центр тревоги получил сообщение об аварии на 94 км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в деревне Мяо в Ярвамаа, где столкнулись две машины.
Сегодня в 07:40 утра Центр тревоги получил сообщение об аварии на 94 км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в деревне Мяо в Ярвамаа, где столкнулись две машины.
В результате случившегося управлявшая Volkswagen Sharan женщина получился тяжелые травмы и скончалась на месте. В этой же машине находилось трое детей, один из которых пострадал.
Травмы получила и управлявшая легковым автомобилем Volkswagen Touareg женщина. Она была в транспортом средстве одна.
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