В Ярвамаа снова пожар: в Валила горит лес

В деревне Валила в волости Ярва вспыхнул лесной пожар. Спасатели пытаются выяснить площадь возгорания и прорубают пути к огню для его тушения.
Спасатели напоминают, что в связи с жарой леса Эстонии вновь стали пожароопасными.
В деревне Валила в волости Ярва вспыхнул лесной пожар. Спасатели пытаются выяснить площадь возгорания и прорубают пути к огню для его тушения.
Спасатели напоминают, что в связи с жарой леса Эстонии вновь стали пожароопасными.
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