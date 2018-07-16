16.07.2018, 14:16

В Ярвамаа снова пожар: в Валила горит лес


rus.delfi.ee
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В Ярвамаа снова пожар: в Валила горит лес
FOTO: Marko Mumm

В деревне Валила в волости Ярва вспыхнул лесной пожар. Спасатели пытаются выяснить площадь возгорания и прорубают пути к огню для его тушения.

Спасатели напоминают, что в связи с жарой леса Эстонии вновь стали пожароопасными.

Foto: Koeru päästekomando
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