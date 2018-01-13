В Ярвамаа из автомобиля на ходу выбросили на дорогу котят. Один погиб под колесами

Вчера в Ярвамаа, недалеко от кругового перекрестка Кирна, водитель во время езды выбросил на проезжую часть, по меньшей мере, двух котят, один из которых тут же погиб под колесами его автомобиля.

О происшествии сообщили члену правления Эстонского союза защиты животных Хейки Вальнеру, который сказал, что первый выброшенный котенок оказался перед грузовиком, которым управлял водитель, сдававший экзамен на права. Животному удалось уцелеть.

Второй котенок, по утверждению очевидцев, погиб под колесами автомобиля, из которого его и выбросили. Свидетелями были ехавшие за данной машиной две женщины, которые и уведомили о происшествии полицию.

По словам Вальнера, полицейские, прибыв на место, сфотографировали погибшего котенка и на основании полученных от женщин данных установили автомобиль, из которого выбросили котят, и обнаружили его позднее в Хаапсалу.

Вальнер говорит, что вчерашний случай не был первым подобным: выбрасывание на проезжую часть, под колеса транспорта, котят и щенят случалось и ранее.