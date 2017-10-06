В вырумааской школе пятиклассник угрожал одноклассникам ножом

Вчера в гимназии Антсла школьник угрожал одноклассникам ножом. Выруский волостной участковый Анти Паап сказал, что сразу же после происшествия в школе встретились с родителями и решили, что ребенок на некоторое время будет отстранен от учебной деятельности.

Анти Паап сказал, что ребенок стал агрессивным во время урока физкультуры, проходившем на улице. Он достал нож и устно стал угрожать одноклассникам. В ситуацию сразу же вмешалась учительница, после чего молодой человек выкинул нож в кусты. Также стало известно, что подросток — пятиклассник.

На следующий день в школе за кругным столом собрались представители полиции, местного самоуправления, родителей, школы и обсудили дальнейшие шаги.

Директор школы Катрин Мартинфельд отказалась комментировать ситуацию.