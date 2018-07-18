18.07.2018, 17:40

В Вырумаа задержали троих египтян-нелегалов, которые не знали, в какой стране находятся

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rus.delfi.ee
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Piiriehitus soisel alal
Piiriehitus soisel alalFoto: Argo Ingver

Пограничники задержали в Вастселийна троих мужчин, которые утверждали, что они египтяне. Они не знали, в какой стране находятся, и были заметно разочарованы, услышав, что находятся в Эстонии.

Сегодня около полудня пограничники получили сообщение, что в волости Вастселийна в деревне Ватса трое подозрительных мужчин южной внешности голосовали одной машине. Голосовавшие направлялись в сторону Выру.

Находившийся в непосредственной близости пограничный патруль задержал мужчин для проверки. Говорившие на арабском языке мужчины в возрасте примерно 20-30 лет утверждали, что они египтяне. Ни одного документа в доказательство этого у них при себе не было. Все более точные обстоятельства выяснят в ходе дальнейшего расследования.

Пограничники заметили, что состояние здоровья одного из мужчин было настолько критическим, что ему сразу вызвали скорую помощь. Медики отвезли его на осмотр в больницу. Остальных двоих доставили для делопроизводства в здание полиции в Выру.

Руководитель кордона Пиуза Вальмар Хинно отметил, что трое мужчин не знали, в какой стране они находятся. "Полученная от пограничников информация, что их задержали в Эстонии, была для мужчин чрезвычайно неприятной", — описал Хинно.

Задержанные в последних инцидентах иностранцы описывали, как за большие суммы денег указывавшие им дорогу на российской стороне лицо или лица обещали, что сейчас они окажутся в Польше, а также в Германии или же Финляндии. "Узнав, что преступники их обманули, забрали все до последнего цента и направили их совсем в другую страну, они явно сильно разочарованы", — описал Хинно.

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