Также известно, что дерево спилил 32-летний мужчина. Все подробности выясняются, заведено уголовное дело.
В Вырумаа в лесу на женщину упало спиленное дерево, пострадавшая скончалась
Во вторник в деревне Аугли волости Рыуге в лесу на 53-летнюю женщину упало спиленное дерево. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
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