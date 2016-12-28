В Вырумаа в лесу на женщину упало спиленное дерево, пострадавшая скончалась

фото иллюстративное Marko Mumm

Во вторник в деревне Аугли волости Рыуге в лесу на 53-летнюю женщину упало спиленное дерево. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.