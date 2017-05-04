В Вырумаа в ДТП погиб лось, пострадали два человека

Ajujahiga seoses võivad loomad teele tulla Foto: Veiko Vares

По сообщению Лыунаского спасательного центра, вчера поздно вечером произошло ДТП, в котором пострадали два находившихся в автомобиле человека и погиб оказавшийся у них на пути лось.