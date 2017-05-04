В Вырумаа в ДТП погиб лось, пострадали два человека

По сообщению Лыунаского спасательного центра, вчера поздно вечером произошло ДТП, в котором пострадали два находившихся в автомобиле человека и погиб оказавшийся у них на пути лось.
3 мая в 22:23 спасатели выезжали в волость Ласва в деревню Пуусепа на произошедшую с автомобилем и лосем дорожную аварию, где передали двух пострадавших людей на попечение скорой помощи. Лось погиб, и информацию об этом передали по инфотелефону Инспекции окружающей среды 1313 охотникам региона. Позже спасатели освободили дорогу для беспрепятственного движения.
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