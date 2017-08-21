В Вырумаа эстонские пограничники задержали семью нелегалов из Ирака

Эстонские пограничники в субботу, 19 августа, в приграничной зоне в Выруском уезде задержали семью иракских беженцев из шести человек, нелегально перешедших временную контрольную линию на границе с Россией.

О нарушителях пограничникам сообщил бдительный житель волости Вастселийна. Спустя некоторое время в деревне Вийтка были задержаны шесть незаконно перешедших временную контрольную линию человек в возрасте от одного до 44 лет, передает rus.err.ee.

При проверке документов выяснилось, что задержанные — семья из шести граждан Ирака (отец, мать и четверо детей).

Согласно сегодняшнему решению Тартуского административного суда, всех шестерых членов семьи поместят в Центр содержания нелегалов, где они будут ждать высылки в Ирак.