21.08.2017, 19:30

В Вырумаа эстонские пограничники задержали семью нелегалов из Ирака

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rus.delfi.ee
EST
В Вырумаа эстонские пограничники задержали семью нелегалов из Ирака
Foto: Argo Ingver

Эстонские пограничники в субботу, 19 августа, в приграничной зоне в Выруском уезде задержали семью иракских беженцев из шести человек, нелегально перешедших временную контрольную линию на границе с Россией.

О нарушителях пограничникам сообщил бдительный житель волости Вастселийна. Спустя некоторое время в деревне Вийтка были задержаны шесть незаконно перешедших временную контрольную линию человек в возрасте от одного до 44 лет, передает rus.err.ee.

При проверке документов выяснилось, что задержанные — семья из шести граждан Ирака (отец, мать и четверо детей).

Согласно сегодняшнему решению Тартуского административного суда, всех шестерых членов семьи поместят в Центр содержания нелегалов, где они будут ждать высылки в Ирак.

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