В Вырумаа автомобиль угодил в реку — погиб 37-летний мужчина

Вчера вечером в результате произошедшего в Вырумаа ДТП погиб 37-летний мужчина.

2 декабря в 21.17 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Вырумаа, в волости Мынисте, на десятом километре шоссе Мынисте-Тийтса-Кярисееди, где с трассы вылетел автомобиль Mazda 626 и угодил в реку Пеэтри, перевернувшись на крышу. В автомобиле был обнаружен погибший в результате ДТП 37-летний мужчина.