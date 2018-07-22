В Выру в квартире нашли труп пожилого мужчины: в качестве подозреваемого задержан его приемный сын

В Выру в одной из квартир обнаружили тело пожилого мужчины с колотыми ранами, полиция задержала в качестве подозреваемого его приемного сына.

Вчера после полудня в Центр тревоги поступило сообщение, что в Выру на улице Петсери в квартире обнаружили труп 71-летнего мужчины с резаными ранами. Его нашла супруга погибшего.

Полиция начала уголовное производство, чтобы выяснить детали произошедшего и то, кто совершил тяжкое преступление. Если опираться на собранные до сих пор данные, вечером 20 июля пожилой мужчина был у себя дома вместе с 31-летним приемным сыном, которого были основания подозревать и в совершении преступления.

Полицейские патрули и региональные полицейские начали проверять места, где мог бы передвигаться и находиться подозреваемый. Уже в тот же вечер 31-летнего мужчину в состоянии тяжелого опьянения задержали в Выру на улице Крейцвальди и доставили в арестный дом.

Какие именно события привели к тяжкому преступлению, выяснят в ходе уголовного производства, которое сейчас ведется по статье, рассматривающей убийство.