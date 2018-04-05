05.04.2018, 16:50

В Выру пьяный мужчина угрожал взорвать алкогольный магазин

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rus.delfi.ee
EST
Politsei arreteerib naist
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Сегодня в 14:30 в Центр тревоги поступило сообщение том, что на улице Пикк в Выру в алкогольный магазин зашел пьяный мужчина средних лет и стал материться, а когда продавщица сказала, что вызовет полицию, ответил, что у него бомба.

После этого мужчина вышел и направился в сторону автозаправки, но на место прибыли стражи правопорядка и задержали его. В ходе обыска никаких опасных предметов у него найдено не было.

Ведущий следователь Выруского отделения полиции Маргус Пухм сказал, что полиция всегда крайне серьезно относится к угрозам взрыва. ”Сначала необходимо убедиться, что нет угрозы для людей. Затем нужно максимально быстро задержать или установить злоумышленника и убедиться, что далее жизни людей и их чувству безопасности ничего не угрожает”, — сказал Пухм.

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