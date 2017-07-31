В Выру несколько десятков детей застряли на карусели, а инструктора не оказалось на месте

В минувшую субботу на детском фестивале в Выру во время движения карусели произошел сбой в электроснабжении и она остановилась.

При определенном стечении обстоятельств инцидент мог бы закончился трагично, но на этот раз, к счастью, все более или менее обошлось: из нескольких десятков находившихся на каруселях детей пострадали лишь двое, остальные отделались испугом.

Мать получившего травму ноги шестилетнего мальчика Эвелин Вальс сказала, что в момент несчастного случая отвечающего за аттракцион инструктора не было на месте. ”В прошлый раз, когда маленькие дети стали на карусели плакать, инструктора тоже не было за пультом, чтобы остановить ее”, — отметила она.

Каково же было удивление родителей, когда на следующий день аттракционы продолжили работу. Проблемы с перебоем электричества возникли и в воскресенье, в связи с чем несколько раз сдувался батут.

”Мы ждали публичных извинений перед всеми родителями, чьи дети оказались в плену у батута и получили шок на карусели”, — сказала Вальс, по словам которой, организаторы этого так и не сделали.

"Как только стало известно о перебоях с электричеством в парке аттракционов, мы быстро вмешались, и фирма пообещала незамедлительно ликвидировать проблему, заверив, что сможет продолжить предоставление качественной услуги”, — прокомментировала инцидент организатор фестиваля Кристи Вальс. ”Сейчас мы выявили слабое место и теперь сможем в дальнейшем уделять этому больше внимания”, — сказала она и принесла извинения за случившееся.

"Предварительные данные, полученные от родителя, мы передадим Департаменту технического надзора, который при необходимости сможет проверить техническое состояние аттракциона и его соответствие требованием”, — сообщила со своей стороны пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Викс.

За остановившуюся карусель отвечает OÜ Tervise Kodu. Представитель фирмы Калев Куррот отметил, что еще не успел досконально ознакомиться с делом, а также не смог ничего сказать относительно отсутствия инструктора.

Батутами занимается OÜ Batuudijuss. Владелец предприятия Яанус Лаане отметил, что реальной опасности сдутие батута для детей не представляет. ”В этом смысле наши батуты безопасны: у аттракционов отсутствует крыша во избежание опасности удушения при прекращении подачи электричества”, — подчеркнул он.

По его словам, перебои с электричеством возникли из-за того, что во время дождя был поврежден один из генераторов, и это в результате цепной реакции привело к сбою в электроснабжении.