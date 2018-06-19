19.06.2018, 10:27

В воскресенье в течение получаса на пляже Вереви произошло два несчастных случая, в которых пострадали дети

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rus.delfi.ee
EST 13
Verevi rannapidu 2013
Verevi rannapidu 2013Foto: Christo Neemre

В воскресенье на пляже озера Вереви, что в городе Элва, в течение получаса произошли два инцидента, в которых пострадали девочка и мальчик. Детям потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба G4S.

В 17:45 девочка, лет восьми-девяти, упала с нижнего уровня вышки на деревянный настил. Она хотела прыгнуть в воду, но, предположительно, заметила в воде прямо под собой пловца, и чтобы не прыгнуть ему на спину, решила остановиться. Схватившись в последний момент за железное ограждение, ребенок поскользнулся и упал на деревянный настил с высоты более двух метров. От удара у девочки возникли проблемы с дыханием, но, к счастью, ненадолго.

Примчавшиеся на помощь работники береговой охраны G4S на лодке доставили девочку на берег и промыли ее ссадины, полученные при падении. Ребенок жаловался на боль в коленях, и ему сделали холодный компресс. Позже нога распухла, и взрослый человек, с которым находилась на пляже эта девочка, отвез ее к врачу.

Уже в 18:15 на пляже Вереви подросток примерно 14–15 лет упал лицом на деревянный настил. Падение было столь неудачным, что отошедшая поверхность настила пронзила кожу мальчика под нижней губой, у него пошла кровь. Береговая охрана G4S на лодке доставила подростка на берег, вызвала скорую помощь и передала пострадавшего медикам.

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