06.11.2017, 16:45

В воскресенье в Эстонии зарегистрировано всего одно ДТП, задержано 17 нетрезвых водителей


rus.delfi.ee
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Taksod Draamateatri kõrval
Taksod Draamateatri kõrvalFoto: Priit Simson

Единственное ДТП произошло в Таллинне, рядом с домом по адресу Пярну маантеэ, 5, утром, в 7:12.

При совершении правого поворота автомобиль Volvo S 80, которым управлял 53-летний мужчина, сбил 55-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Охранники правопорядка выявили 5 ноября 17 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Была зарегистрирована кража одного транспортного средства.

PPA


Полиция напоминает пассажирам автобусов о необходимости пристегиваться ремнями безопасности, отмечая, что в случае ДТП непристегнутый пассажир рискует в автобусе не меньше, чем в автомобиле.

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