В волости Виймси пьяный водитель без прав устроил ДТП

Накануне вечером в волости Виймси пьяный мужчина, не имеющий водительских прав, устроил ДТП. В результате аварии он сам и пострадал, передает rus.err.ee.
Об этом в четверг, 22 июня, сообщила полиция, отметив, что инцидент случился в деревне Кельнасе в 19:27.
Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 36-летний мужчина на повороте не справился с управлением автомашины Nissan Kingcab. Транспортное средство выехало с проезжей части и врезалось в дерево.
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