В волости Тойла погиб съехавший в кювет водитель

rus.delfi.ee EST

Foto: Henri-Kristian Kirsip

В среду в 12:55 произошло ДТП в волости Тойла в Ида-Вирумаа. На первом километре дороги Кохтла-Ярве 69-летний водитель за рулем Volkswagen съехал в кювет и скончался.