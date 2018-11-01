В волости Тойла погиб съехавший в кювет водитель
В среду в 12:55 произошло ДТП в волости Тойла в Ида-Вирумаа. На первом километре дороги Кохтла-Ярве 69-летний водитель за рулем Volkswagen съехал в кювет и скончался.
В среду в 12:55 произошло ДТП в волости Тойла в Ида-Вирумаа. На первом километре дороги Кохтла-Ярве 69-летний водитель за рулем Volkswagen съехал в кювет и скончался.
Согласно первоначальным данным, мужчине стало плохо за рулем. Когда скорая помощь прибыла на место, он был уже мертв.
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