07.09.2018, 07:25

В волости Тойла из-за выбежавшего на дорогу лося столкнулись BMW и Audi: пострадали четыре человека

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rus.delfi.ee
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Põder jahutab end kraavis.
Foto on illustreeriv.Foto: Annika Ratt

В четверг вечером в Ида-Вирумаа в волости Тойла на шоссе Таллинн-Нарва произошло тяжелое ДТП, в котором столкнулись два автомобиля, которые пытались избежать столкновения с выбежавшим на дорогу лосем.

"Сегодня в 21 час Центр тревоги получил сообщение о ДТП в волости Тойла в деревне Вока на 173 километре шоссе Таллинн-Нарва", — сказала вчера пресс-секретарь полиции Керли Вирк Delfi.

По первоначальным данным, там выбежал на проезжую часть лось, после чего два пытавшихся избежать столкновения с животным автомобиля BMW и Audi A6 столкнулись между собой. В двух машинах пострадали в общей сложности четыре человека, два из них более тяжело. Скорая помощь доставила их на дополнительный осмотр в больницу.

Центр дорожной информации сообщал, что в связи с ДТП на месте происшествия была закрыта для движения одна полоса. Движение регулировала полиция. Незадолго до полуночи движение было восстановлено.

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