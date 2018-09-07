В волости Тойла из-за выбежавшего на дорогу лося столкнулись BMW и Audi: пострадали четыре человека

"Сегодня в 21 час Центр тревоги получил сообщение о ДТП в волости Тойла в деревне Вока на 173 километре шоссе Таллинн-Нарва", — сказала вчера пресс-секретарь полиции Керли Вирк Delfi.

По первоначальным данным, там выбежал на проезжую часть лось, после чего два пытавшихся избежать столкновения с животным автомобиля BMW и Audi A6 столкнулись между собой. В двух машинах пострадали в общей сложности четыре человека, два из них более тяжело. Скорая помощь доставила их на дополнительный осмотр в больницу.

Центр дорожной информации сообщал, что в связи с ДТП на месте происшествия была закрыта для движения одна полоса. Движение регулировала полиция. Незадолго до полуночи движение было восстановлено.