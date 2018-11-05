В волости Тарту четыре человека отравились угарным газом

В 23:40 поступило сообщение, что в поселке Вахи волости Тарту жители дома с газовым котлом получили отравление угарным газом. В итоге четырех человек доставили в больницу. Спасатели выяснили, что угарный газ поступал в помещение от газового котла. Помещения проветрили, на место вызвали специалистам по газовым авариям.

В воскресенье в 18:44 также поступил вызов с улицы Кастани в Тарту, где датчик угарного газа показал высокое его содержание в помещении. Оказалось, что газ не полностью сгорал в газовом котле, так как в узком помещении не было достаточно воздуха. Никто не пострадал, таким образом, датчик газа спас жизни людей.