09.10.2018, 11:27

В волости Саку взрослый мужчина напал на двух 11-летних девочек

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rus.delfi.ee
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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Вчера вечером в полицию сообщили о лысом мужчине средних лет, который напал на двух маленьких девочек в волости Саку.

В группе жителей волости Саку в Facebook описали, что вчера около половины седьмого в начале улицы Канникезе лысый мужчина средних лет напал на двух 11-летних девочек. Мужчина ворвался за девочками в подъезд и схватил одну из них. "К счастью, дети попали в комнату и мужчина выбежал", — сообщили жители Саку.

Полиция подтвердила вызов. Сейчас следователи находятся в Саку и проясняют произошедшее.

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