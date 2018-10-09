09.10.2018, 11:27

В волости Саку взрослый мужчина напал на двух 11-летних девочек

 (6)
rus.delfi.ee
EST 14
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Вчера вечером в полицию сообщили о лысом мужчине средних лет, который напал на двух маленьких девочек в волости Саку.

В группе жителей волости Саку в Facebook описали, что вчера около половины седьмого в начале улицы Канникезе лысый мужчина средних лет напал на двух 11-летних девочек. Мужчина ворвался за девочками в подъезд и схватил одну из них. "К счастью, дети попали в комнату и мужчина выбежал", — сообщили жители Саку.

Полиция подтвердила вызов. Сейчас следователи находятся в Саку и проясняют произошедшее.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Проверьте, не придется ли вам доплачивать! 57 000 человек использовали больше не облагаемого налогом дохода, чем полагается

09.10.2018
По данным Налогово-таможенного департамента, за восемь месяцев свой не облагаемый налогом минимум в максимальном объеме использовало 47% получателей прибыли. Столько же людей за восемь месяцев использовали не всю не облагаемую налогом прибыль.
Подробнее




ВИДЕО DELFI: Работники суперминистерства ”съедают всю еду” в расположенной рядом студенческой столовой

09.10.2018
С наступлением обеда окрестности объединяющего пять министерств здания заполоняют его работники. Многие из них направляются в столовую расположенной рядомТаллиннской высшей технической школы. И тут возникает проблема: как разместить всех желающих поесть из двух больших учреждений в одном маленьком подвале?
Подробнее

ФОТО | Известный “адвокат мафии” продает дорогую недвижимость в Старом городе

09.10.2018
Получившая титул “Адвокат года” в 2015 году Кюллике Намм является единственным собственником адвокатского бюро Advokaadibüroo Küllike Namm. Компания владеет дочерней фирмой Lai 9 OÜ, деятельность которой связана с продажей квартир в Старом городе. Несколько объектов фирмы уже продано, однако на продаже еще остается недвижимость общей стоимостью несколько миллионов евро.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107642001
129,60 €
77,76 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Panama
69,- €
27,60 €

Bellingcat назвала имя второго "солсберецкого туриста". Им оказался военврач из ГРУ Александр Мишкин

09.10.2018
Журналистская группа Bellingcat раскрыла настоящее имя второго россиянина, подозреваемого в химатаке в британском Солсбери и отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сообщником и сослуживцем рассекреченного ранее Героя России полковника ГРУ Анатолия Чепиги оказался военный врач Александр Мишкин, считают в Bellingcat.
Подробнее



ВИДЕО КХЛ | "Йокерит" дома победил "Динамо" Минск. Лучшие моменты игры

09.10.2018
Финский клуб Континентальной хоккейной диги "Йокерит" накануне вечером одолел на домашней площадке стадиона Hartwall Arena клуб "Динамо" Минск со счетом 5:3. Джокеры одержали 10-ю победу в сезоне и в преддверии матчей в Таллинне, которые состоятся уже скоро — 26-го и 28-го октября, — занимает с 22-мя очками третье место в Конференции Запад регулярного чемпионата КХЛ. Впереди только лидеры российского хоккея последних лет — московский ЦСКА и СКА из Санкт-Петербурга.
Подробнее