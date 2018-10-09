В волости Саку взрослый мужчина напал на двух 11-летних девочек

В группе жителей волости Саку в Facebook описали, что вчера около половины седьмого в начале улицы Канникезе лысый мужчина средних лет напал на двух 11-летних девочек. Мужчина ворвался за девочками в подъезд и схватил одну из них. "К счастью, дети попали в комнату и мужчина выбежал", — сообщили жители Саку.

Полиция подтвердила вызов. Сейчас следователи находятся в Саку и проясняют произошедшее.