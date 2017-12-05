В волости Муствеэ спасли щенков, спрятавшихся от холода в трубу на пятиметровой глубине

4 декабря в Лыунаский спасательный центр поступило сообщение о том, что в волости Муствеэ из-за стоявшей несколько дней холодной погоды семейство собак пряталась в дорожной трубе и застряло там. Спасатели пришли животным на помощь.

4 декабря в 10.57 Лыунаский спасательный центр уведомили о том, что в деревне Кяэпа (волость Муствеэ) уже несколько дней щенки находятся в дорожной трубе и их не получается оттуда выманить. Спасателям удалось вытащить пять полудиких щенков. Их передали сообщившему о случившемся, чтобы тот направил их в приют.

По словам того, кто сообщил о щенках, они находились в трубе, по меньшей мере, два дня. С одного конца труба, находящаяся на глубине пять метров, была забита грязью. Сообщивший обещал доставить щенков в тартуский приют для бездомных животных.