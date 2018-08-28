В волости Куусалу при столкновении двух машин погибла женщина, а пьяный водитель сбежал с места ДТП

Как сообщила Delfi полиция, около семи часов вечера на 14 километре шоссе Куусалу-Леэзи столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и легковой автомобиль Hyundai. Согласно данным, водитель Mercedes потерял контроль и врезался в Hyundai, который ждал, чтобы совершить поворот направо с боковой дороге.

В результате столкновения скончалась пассажирка Hyundai, водитель же был доставлен в больницу. Водитель же Mercedes сбежал с места ДТП, не вызвав помощь.

ПРимерно через час его поймали с помощью полицейских собак в паре километров от места инцидента. Согласно первоначальным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а уровень алкоголя в крови превышал 1,5 промилле.

Он был задержан и доставлен в участок. Было инициировано уголовное производство.