В волости Куусалу при столкновении двух машин погибла женщина, а пьяный водитель сбежал с места ДТП(9)
Во вторник вечером в волости Куусалу в Харьюмаа произошло ДТП, в результате которого скончалась пожилая женщина
Во вторник вечером в волости Куусалу в Харьюмаа произошло ДТП, в результате которого скончалась пожилая женщина
Как сообщила Delfi полиция, около семи часов вечера на 14 километре шоссе Куусалу-Леэзи столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и легковой автомобиль Hyundai. Согласно данным, водитель Mercedes потерял контроль и врезался в Hyundai, который ждал, чтобы совершить поворот направо с боковой дороге.
В результате столкновения скончалась пассажирка Hyundai, водитель же был доставлен в больницу. Водитель же Mercedes сбежал с места ДТП, не вызвав помощь.
ПРимерно через час его поймали с помощью полицейских собак в паре километров от места инцидента. Согласно первоначальным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а уровень алкоголя в крови превышал 1,5 промилле.
Он был задержан и доставлен в участок. Было инициировано уголовное производство.
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